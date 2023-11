Wer Sophia Thomalla kennt, weiß, dass sie mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg hält. Sie kommuniziert offen, was sie denkt – und muss damit rechnen, dass etwas zurückkommt. Doch ist das nicht manchmal auch ganz schön anstrengend? „Nö, weil das bin ich ja gewohnt“, stellt sie im Interview mit GALA-Moderatorin Annika Lau klar.

Seitdem sie in der Öffentlichkeit stehe, sei sie sich stets treu geblieben – von daher sei es für nichts Neues, wenn sie Gegenwind bekomme: „Das ist die letzten 14 Jahre schon immer so gewesen, seit dem ‘Let’s Dance’-Sieg, (…) in dem Moment, wo man ja mit ‘ner starken Meinung an die Öffentlichkeit geht, muss einem bewusst sein, dass es da die ein oder andere Stimme gibt, die sagt: ‘Urgh, halt, stopp, Veto!’ Und deswegen ist das, sagen wir mal so, keine ungewohnte Situation.“

