„Walker“: Reboot der Kultserie „Walker, Texas Ranger“ – jetzt exklusiv auf RTL+

„Du jagst Geister!“ – Texas Ranger Cordell Walker (gespielt von Jared Padalecki) kehrt zum Auftakt der Serie „Walker“ nach einem elfmonatigen Undercover-Einsatz in seine Heimatstadt Dallas zurück. Doch es erwartet ihn ein schwerer Empfang: Die Erinnerungen an seine verstorbene Frau Emily verfolgen ihn, und das Verhältnis zu seinen Kindern August und Stella hat sich in den langen Monaten seiner Abwesenheit negativ entwickelt. Als wäre das nicht genug, bekommt der Witwer im Job auch noch eine neue Partnerin zugeteilt – das ungleiche Team gerät schnell aneinander. Und in Walker machen sich immer größere Zweifel breit: Wurde für den Mord an seiner Frau der wahre Schuldige verhaftet – oder läuft der Täter noch frei herum?