In was wird sich Heidi Klum an Halloween 2023 verwandeln? Diese Frage treibt auch in diesem Jahr wieder Fans um. Hier und da hat die 50-Jährige zwar kleine (beziehungsweise große) Andeutungen platziert, doch es bleibt natürlich bis zum 31. Oktober mega-spannend. Und auch Heidi scheint vor der XL-Grusel-Sause nochmal Kraft zu tanken. Nackt auf dem Sofa – wie sollte es auch anders sein … „Die Ruhe vor dem Sturm“, schreibt die Queen of Halloween zu diesem Foto bei Instagram.