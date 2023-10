Ist das Puderzucker auf dem Rasen des Broncos-Stadions? Nein! Schnee! Die Arena liegt auf 1.600 Metern Höhe und ist, wie die Stadt Denver, von einem Schneesturm überrascht worden. Eklig!

Lese-Tipp: Rätselraten um Superstar Patrick Mahomes: Fällt der Chiefs-Quarterback verletzt aus?

Was für die Zuschauer vor den Fernsehern eine tolle Szenerie bedeutet, heißt für die Arbeiter in der Broncos-Arena einen Wettlauf gegen die Zeit! Emsig schaufeln sie den Schnee mit einem Bagger vom Feld. Schon 15 Zentimeter sind in kurzer Zeit gefallen.