Söhne haben zwischen 2007 und 2020 1,4 mal so viele Schenkungen und 1,1 mal so viele Erbschaften gemacht wie Töchter, hat Daria Tisch vom Max Planck-Institut gemeinsam mit Manuel Schechtl von Stone Center on Socio-Economic Inequality in New York in einer Studie herausgefunden.

Und die Sohnemänner haben nicht nur häufiger geerbt, sondern auch mehr! „Schaut man sich die Summe aller steuerlich erfassten Vermögensübertragungen an, zeigt sich, dass die Schenkungen an Söhne insgesamt 1,6 mal so viel wert waren wie die an Töchter“, so Tisch. Das Gender Gift Gap liegt somit bei 60 Prozent. „Erbschaften an Söhne waren 1,2 mal so viel wert wie die an Töchter“, erklärt Tisch im RTL-Interview.

Und dann kommt auch noch der Fiskus ins Spiel. Töchter zahlen nämlich mehr Steuern auf ihr Erbe. Wie kann das sein? Das liegt nicht daran, WER erbt, sondern daran, WAS vererbt wird. Söhne erben häufiger als die Töchter die Firma, Töchter erben vielleicht das Haus oder andere Sachwerte. „Da Söhne häufiger Betriebsvermögen erhalten, profitieren sie mehr von den sachlichen Steuerbefreiungen und zahlen im Durchschnitt weniger Steuern auf dieselben Beträge. Während Töchter im Durchschnitt 3 Prozent Schenkungssteuer zahlen, zahlen Söhne nur 2,5 Prozent.

Untersucht haben die beiden Forscher ausschließlich Daten, für die das Finanzamt einer Steuererklärung eingefordert hat, also Erbschaften, die schon eine gewisse Größe haben. „Das heißt, wir wissen nicht, ob in der Mitte der Gesellschaft der Gender-Gift-Gap genauso hoch ist.“