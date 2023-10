Ganz zu Beginn muss der Grundstoff, also die Zuckerrübe, geerntet werden. Die hat den ganzen Sommer aus CO2, Sonnenenergie und Wasser Zucker hergestellt und ihn in der Rübe gespeichert. Jetzt, zum Start der Rübenkampagne, wird geerntet. Ein Ernteroboter zieht die Rüben aus der Erde. Laster bringen das Ausgangsprodukt dann in die Fabrik in Jülich. Die Zuckerproduktion läuft dabei nur von etwa September bis Januar – in diesem Zeitraum wird aber geackert. Denn die Pflanze kann nicht gelagert werden, weil sie sonst ihren eigenen Zucker verbraucht.