Dieses Gemälde hat für richtig viele Fragezeichen gesorgt. Die Künstlerin ist kaum bekannt, ihr Werk dafür aber umso mehr. Denn: Es hing unerlaubt in der Bundeskunsthalle in Bonn. Hobby-Malerin Danai Emmanouillidis hatte es dort unter dem Pullover rein geschmuggelt. Heute wird es in der Köln vom Auktionshaus Van Ham versteigert. Bei 2.800 Euro fiel der Hammer. Das Geld kommt dem sozialen Zweck zu Gute.