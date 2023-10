Im September veröffentlichte US-Sängerin Anastacia (55) ihr achtes Studioalbum. Mit „Our Songs" würdigt sie dabei große deutsche Hits mit Neuinterpretationen und übersetzten Coverversionen – sogar eine Kollaboration mit Peter Maffay (74) ist dabei.

Auch vor dem „Die Toten Hosen“-Hit „An Tagen wie Diesen“ – in Anastacias Version „Best Days“ – macht die Musikerin nicht halt. Dass sie den Song covert, war Band-Frontmann Campinos (61) persönlicher Wunsch. „Und ich dachte: Oh mein Gott, ich darf diesen Song singen und ich hoffe, er mag ihn“, erinnert sie sich im Interview mit RTL zurück. Am Ende sei Campino mit ihrer Interpretation mehr als zufrieden gewesen: „Er war wirklich glücklich damit und meinte tatsächlich: ‚Sie singt ihn besser als ich'.“