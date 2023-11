Nachdem Stella ein brillantes Staatsexamen hingelegt hat, macht ihre Mutter ihr ein verlockendes Stellenangebot: Sie kann bei einer renommierten Anwaltskanzlei in Hannover anfangen. Und ihr Freund Paco könnte mitkommen und als Restaurantleiter in Patrizias Hotel arbeiten.

Stella und Paco besprechen Patrizias Angebot in Ruhe, kommen aber zu dem Schluss, dass sie lieber in Köln bleiben wollen. Stella hat die Möglichkeit, in Tobias‘ Kanzlei anzufangen und Paco möchte seinen Job im „Schiller“ nicht aufgeben. Ist ein Umzug nach Hannover damit vom Tisch? Das Video oben verrät mehr.

