Theo kann es selbst kaum glauben. Da ärgert er sich seit Wochen über die ständig nörgelnde Britta – und plötzlich hat er Sex mit ihr in der Konditorei. Verrückt! Am nächsten Tag erzählt er seiner Schwester Paula davon und auch, wie sich das Ganze abgespielt hat: Sie kam herein und meckerte wie üblich herum, weil mit einer Bestellung etwas schiefgelaufen ist. Dann stieß Theo sich den Kopf an, Britta kümmerte sich besorgt um ihn – und dann fielen sie übereinander her. Paula wundert sich jedoch gar nicht darüber, dass es dazu kam. Sie hatte schon die ganze Zeit den Eindruck, dass Theo mehr von Britta will. Ob Theo das aber genauso sieht? Das Gespräch der beiden ist oben im Video zu sehen.

