Betty hat Tobias gesagt, dass sie ihn liebt, aber Tobias konnte das nicht erwidern. Nun ist Betty gekränkt und Tobias fühlt sich schlecht deswegen. Er verabschiedet sich von ihr und geht in einen Park, um in Ruhe über die Sache nachzudenken. Dorthin folgt ihm Nadine, die die Szene zwischen den beiden mitbekommen hat, und setzt sich zu ihm auf die Bank. Tobias fragt sie, ob ihr das „Ich liebe dich“-Sagen auch so wichtig ist. Nadine antwortet, dass sie es nur dann hören will, wenn es auch wirklich so ist. Und das ist die Frage, die Tobias sich nun stellen muss. Liebt er Betty? Wie sein Gespräch mit Nadine weiter verläuft, zeigt das Video oben.

