Bambi und Ronja machten einen erschreckenden Fund: Als Ronja auf Verenas parkenden Wagen auffuhr und Bambi sich den Schaden anschauen wollte, entdeckte er ein Gewehr auf dem Fahrzeugboden. Bambi ist perplex: Warum hat die sympathische Bäckereiaushilfe eine Schusswaffe? Bambi geht in die Konditorei, um Verena den Schaden an ihrem Wagen mitzuteilen und dabei herauszubekommen, was es mit der Waffe auf sich hat. Aber wird er Verena wirklich so konkret darauf ansprechen? Das Gespräch der beiden zeigt das Video oben.