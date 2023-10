„Unter uns“-Star Tabea Heynig auf Gruselkurs: Halloween-Styling zum Nachmachen!

Gruselig, eklig, schaurig!

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November ist Halloween und alles erlaubt, was die dunkle Seite des Lebens nur so hergibt. Ein Make-up, dass dazu passt und Frau trotzdem gut aussehen lässt, ist dabei schnell gemacht. Das beweist „Unter uns“-Star Tabea Heynig mit Hilfe von wenigen Werkzeugen und Make-up Artist Marcel End im Video.