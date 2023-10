Wird das Feuer dieser Liebe doch wieder entfacht?

Freunde – nicht mehr! So lautet das Verhältnis zwischen dem Ex-Paar Paco (Miloš Vuković) und Nika (Isabelle Geiss). Doch so wirklich beruht das nicht auf Gegenseitigkeit, denn während Paco in Stella (Bettine Langehein) eine neue Frau an seiner Seite gefunden hat, trauert Nika ihrem Ex immer noch hinterher. So sehr Paco das auch abblockt, scheint es jetzt doch zu einem sehr nahen Moment zwischen den beiden zu kommen. Aber wie weit werden sie wirklich gehen? Und noch viel wichtiger, bleiben die beiden unentndeckt? Das gibt es schon jetzt in unserem Spoiler-Video zu sehen.