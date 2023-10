Stellas große Klausur an der Uni steht an. Paco möchte ihr dafür ein Glücksbringer besorgen und sie damit überraschen. Nika, die ihre Trennung von Paco mittlerweile bereut, ist von von ihrem Ex-Freund in den Plan eingeweiht worden. Doch dieser geht höllisch schief. Während Nika und Paco telefonieren, wird dieser von einem Fremden angegriffen und das Telefonat bricht plötzlich ab. Weil Paco danach nicht mehr ans Handy geht, macht sich Nika Sorgen, dass er in Gefahr ist. Sie geht auf die Suche nach Paco – ohne Stella darüber zu informieren, was passiert ist. Ob Nika Paco finden und retten kann, ist im Video oben zu sehen.