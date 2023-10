Diese Gastrolle führt nichts Gutes im Schilde!

Er hat schon in „Manta Manta“ an der Seite von Til Schweiger gespielt und versetzt nun die gesamte „Unter uns“-Schillerallee in Aufruhr. Schauspieler Martin Armknecht ist bei der großen Eventwoche das Böse in Person. Was genau seine Rolle vorhat, verrät der Schauspieler im Video.