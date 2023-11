Hector Mertens hat eine knallharte Forderung gestellt: Entweder er bekommt Eva oder er jagt das Haus der Schillerallee 10 in die Luft, mitsamt aller Bewohner. Eva sieht keinen anderen Weg, als sich Mertens auszuliefern, wenn sie das Leben ihrer Freunde retten will. Ute und Benedikt hoffen auf eine andere Möglichkeit, aber die sieht Eva nicht: „Es gibt keine Alternative. Ich habe mich auf die falschen Leute eingelassen. Ich muss jetzt die Konsequenzen tragen!“ Also geht sie mit ihren Freunden in die Schillerallee, wo Hector Mertens schon auf sie wartet. Die Begegnung der beiden ist oben im Video zu sehen.