Benedikt hat erfahren, dass Jakob mit Evas gefährlichem Gegner Hector Mertens und Verena gemeinsame Sache macht. Dieses Wissen wird ihm jedoch zum Verhängnis: Jakob schlägt ihn nieder und steckt ihn zu Eva in deren Gefängnis. Als er dort erwacht, weiht Eva ihn in die ganze Geschichte ein: Wer Hector Mertens ist, was er von ihr will und auch, dass Jakob jetzt für ihn arbeitet. Eine Sache ahnen jedoch beide nicht: Hector Mertens ist ihnen bereits dicht auf den Fersen... Wie Evas Todfeind in der Schillerallee auftaucht, zeigt das Video oben.