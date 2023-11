Auch wenn sich Aaron von „Unter uns“ (hier auf RTL+ streamen) bereits 2017 verabschiedet hat, weil sich seine Rolle Valentin in Hamburg als Polizist ausbilden lassen wollte, hat es ihn doch immer wieder mal für kurze Zeit nach Köln zurückverschlagen. Bereits 2020 und 2021 stattete er der Schillerallee einen Besuch ab.

Aaron steht bereits seit Ende Oktober vor der „Unter uns“-Kamera und wird im Januar 2024 wieder als Valentin zu sehen sein. Die Story dahinter: Der junge Polizist hat seine Ausbildung und die ersten Dienstjahre in Hamburg absolviert und tritt nun eine Stelle bei der Kölner Kripo an. Aus dem rebellischen Teenie ist ein selbstbewusster Mann geworden. Er zieht in das freie WG-Zimmer in der Dachwohnung ein, wo er einiges aufwirbelt.