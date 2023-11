Unglaubliches Verbot: NBA-Profi LaMelo Ball muss eine Tätowierung abkleben

Diese Schlagzeile ist nun wirklich ein Hinhörer. NBA-Profi LaMelo Ball muss eine Tätowierung verdecken - die Liga will es so!



Die Begründung: Der Basketballer hat sich unter dem linken Ohr die Initialen seine Zweitnamens stechen lassen und deswegen ist an dieser Stelle bei Einsätzen ein Pflaster nötig. Denn LF, Kurzform von LaFrance, ist auch der Name einer Modelinie des 22-Jährigen. Und damit werden die Richtlinien der Profiliga verletzt.



