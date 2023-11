Schon seit Dienstag (7. November) läuft die große „Let’s Dance“-Tour mit zahlreichen Profis und Promis der Tanzshow. Ein Riesen-Spektakel mit coolen Moves und atemberaubenden Auftritten. Genau ein solcher ist dem Profitanz-Paar Patricija Ionel und Alexandru Ionel jetzt zum Verhängnis geworden.

Zwei Stunden vor der großen Show am Donnerstag in Leipzig stürzen sie bei der Probe. Während Alexandru nach der missglückten Einlage direkt wieder auf den Beinen ist, bleibt seine Frau Patricija am Boden liegen. Sofort eilen Sanitäter zur Hilfe.