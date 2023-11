In Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ist eine 31-Jährige ums Leben gekommen. Ein 19-Jähriger hatte die Schwangere mit seinem Wagen gestern Abend an einem Fußgängerüberweg erfasst. Das ungeborene Kind verstarb noch an der Unfallstelle, die Mutter erlag später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallfahrer beobachtet haben. Es gehe vor allen Dingen darum, ob jemandem etwas bei der Fahrweise des jungen Mannes aufgefallen sei, sagte ein Polizeisprecher heute. Die Ermittlungen laufen. Nach ersten Erkenntnissen war der 19-jährige Fahrer betrunken.