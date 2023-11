Sie Fliegen, um Menschen im Krieg zu retten. Sie bringen Ärzten in der Ukraine medizinische Hilfsmittel für Verwundete. Die "Ukraine Air Rescue" ist eine Hilfsorganisation von Piloten. Eine Maschine startet heute in Sankt Augustin. Für Arnim Stief gehts am Morgen zur polnisch-ukrainischen Grenze.

Kay Wolf hat das Piloten-Projekt ins Leben gerufen. Er selbst hat auch schon Hilfsgüter geliefert: „Wir begreifen wahrscheinlich selber noch nicht, was da erreicht wurde. Aber es ist halt die die gemeinsame Dankbarkeit. Man kann das in den in den Augen sehen, wenn teilweise Ukrainer mit Tränen in den Augen kommen und die sehen ja auch das erste Mal beladen. Und sagen: ‘Danke, danke!‘ Und wir sagen: ‘Wir fliegen nur.‘“