Mit ihrem extrovertierten Style ist die 42-jährige Beth Ditto unverkennbar. Der große Durchbruch gelang ihr 2009 zusammen mit der Band Gossip und dem Song „Heavy Cross“ (hier auf RTL+ streamen).

Jetzt macht die Sängerin mit ihrer Band in Deutschland halt und hat einen Auftritt bei GZSZ. Mit im Gepäck ihr neues Album „Real Power“, das am 22. März 2024 erscheinen wird. Während die 42-Jährige mit ihren Hits die Bühne vom „Mauerwerk“ rockt, jubeln ihr die Schauspieler am Bühnenrand zu. Ein echter Superstar bei GZSZ – was für ein Highlight!

Zu sehen gibt es Beth Ditto mit ihrer Band Gossip bei GZSZ dann im Februar bei RTL.