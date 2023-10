In Düsseldorf hat gestern „TRISOR“ eröffnet. Ein privater Anbieter für Schließfächer. Alles funktioniert voll automatisch, ohne Mitarbeiter. Tag und Nacht. Mit einer Krypto verschlüsselten Karte kommen Kunden ins Gebäude. Mit der Karte und dem Pin kommt man in die Kabine. Um dann an das Schließfach zu kommen, wird noch der Fingerabdruck benötigt. Bei der Eröffnung gestern waren auch einige Promis dabei.

Schließfach nicht ganz günstig

In der Regel ist ein Schließfach bei einem privaten Anbieter teurer als bei einer Bank. Bei dieser Anlage kann der Kunde zwischen verschiedenen Abo-Modellen wählen. Ein Schließfach in Schuhkarton-Größe kostet 19 Euro im Monat. Bei zehn Jahren Laufzeit.