Trauer um Sir Bobby Charlton: Die Fußball-Welt zeigt sich geschockt

Die Fußball-Welt trauert um einen ihrer größten Stars und Legenden aller Zeiten: Sir Bobby Charlton ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb die Ikone friedlich mit 86 Jahren in den Morgenstunden am Samstag, dem 21. Oktober 2023. Unzählige Fußball-Persönlichkeiten, Clubs, Verbände und Politiker brachten ihre Trauer und ihren Respekt in Statements zu Ausdruck. Darunter auch deutsche Helden wie Lothar Matthäus oder Karl-Heinz Rummenigge. Die wichtigsten Trauerbekundungen im Überblick.