Tränen nach letzter „Unter uns“-Szene: Bei Alexander Milo brechen alle Dämme

Nach sechs Jahren „Unter uns“ verabschiedet sich Alexander Milo nun von der Serie und freut sich auf alles, was die Zukunft für ihn bereit hält. Doch vor jedem Neubeginn steht auch immer ein Ende und so ist es Alex gar nicht so leicht gefallen, sich von seinen Kollegen zu verabschieden. Als nach seiner letzten Szene Team und Kollegen um ihn herumstehen, um ihm mit Applaus und Blumen einen schönen Abschied zu bereiten, muss der Schauspieler kurz an sich halten.

„Jetzt sind es sechs Jahre geworden und ich kann gar nicht sagen“, beginnt Alex seine kleine Rede, doch weiter kommt er nicht, denn da bricht es schon aus ihm heraus – es fließen Tränen.