Seit 2017 ist Alexander Milo nun schon bei „Unter uns“ (hier auf RTL+ streamen) zu sehen. Hat in seiner Zeit in der Schillerallee so manches Frauen-Herz zum Schmelzen gebracht und als Polizist und Privatdetektiv zahlreiche Verbrechen gelöst. Damit ist jetzt vorerst Schluss. „Abschied fällt immer schwer und ich habe ja auch viel erlebt in den letzten Jahren“, so Alex Milo.

Und wie genau wird Jakob die Schillerallee verlassen? So viel sei verraten: In der großen „Unter uns“-Eventwoche spielt Jakob eine tragende Rolle. Alex verrät: „Es macht mir richtig viel Spaß und es wird eine richtig coole Sache!“

Was genau mit Jakob passiert, gibt es in „Vertrau mir – Ich bin dein Mörder“: Die große „Unter uns“-Eventwoche vom 6. bis 10. November 2023 im TV zu sehen.