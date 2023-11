Pferdewirt Hans hat zwei seiner Bewerberinnen zum traditionellen Scheunenfest bei „Bauer sucht Frau“ ( hier auf RTL+ streamen) eingeladen. Für den 65-Jährigen steht aber fest, dass er die Hofwoche nur mit einer Auserwählten verbringen möchte. Die Entscheidung, eine der beiden Damen wieder nach Hause schicken zu müssen, fällt ihm wirklich sichtlich schwer. Aber Hans’ Herz schlägt ein kleines bisschen mehr für Elke. Mitbewerberin Heike lächelt zwar, ist aber tief enttäuscht. Sie versucht stark zu bleiben und eine faire Verliererin zu sein. „Ich finde es total schade, aber für dich freue ich mich – oder für euch“, lässt sie Bauer Hans wissen.



Nach der herzlichen Verabschiedung brechen ihre Emotionen dann auch aus ihr heraus. Beim Gespräch mit Inka Bause kullern die Tränen, denn Heike hatte sich schon ein klein wenig in den Pferdebauern aus der Eifel verguckt: „Ich habe ja diese Gefühle – und die sind ja nicht auf einmal weg“. An Bauer Hans’ Entscheidung kann sie zwar nichts ändern, aber Trost von Liebesbotin Inka hilft bestimmt.

Ob Bauer Hans mit Hofdame Elke die richtige Wahl getroffen hat? Die nächste Folge von „Bauer sucht Frau“ 2023 mit dem Start der Hofwochen seht ihr schon am Dienstag, 21. November, ab 20.15 Uhr bei RTL – oder schon jetzt online auf RTL+.