Thomas Gottschalk: Das plant er für die Zeit nach "Wetten, dass..?"

Thomas Gottschalk (73) präsentiert am heutigen 25. November (20:15 Uhr, live im ZDF) seine letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe. Er hatte zuvor in der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, für ihn sei es dieses Mal ein Abschied für immer von der Kultshow. Was der Moderator anschließend vorhat, verriet er nun in einem Interview.

"Nächsten Samstag bin ich ja schon wieder mit '100 Jahre Disney' bei RTL zu sehen. Im Fernsehen wird es mich also weiterhin geben", erklärte Gottschalk der "Bild"-Zeitung. Weiter sagte er dem Blatt, "ein glücklicher Rentner" sei er schon länger und seine Lebensgefährtin Karina Mroß freue sich, "wenn ich mir mehr Zeit für unser Privatleben gönne". Er fügte hinzu: "Ich hatte gerade einen tollen Urlaub in Florida mit einer Frau, die mich liebt, die mich aber nicht unbedingt im Fernsehen genießen muss. Sondern die auch privat mit mir Spaß hat. Ich bin noch fit genug, um mein Leben zu genießen und solange mich das Publikum noch will, sollen sie mich haben."

Bei "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow" wird Gottschalk gemeinsam mit seiner Kollegin Victoria Swarovski (30) am 2. Dezember durch den Gala-Abend führen. Prominente Gäste wird Gottschalk auch hier begrüßen. Angekündigt sind Giovanni Zarrella (45), Motsi Mabuse (42), Michael Bully Herbig (55), Riccardo Simonetti (30) sowie Palina Rojinski (38).

Zuvor darf sich Gottschalk aber heute bei "Wetten, dass..?" noch auf diese Stars freuen: Als Wettpaten und -patinnen sollen einer ZDF-Mitteilung zufolge die Schauspieler Matthias Schweighöfer (42), Stefanie Stappenbeck (49) und Jan Josef Liefers (59) mitwirken. Ebenfalls angekündigt wurden darin die Sportstars Bastian Schweinsteiger (39) und seine Frau Ana Ivanović (36).

In der Baden-Arena Offenburg werden Helene Fischer (39) und Shirin David (28) zudem gemeinsam "Atemlos durch die Nacht" performen. Auch Musik-Ikone Cher (77) ist dabei und präsentiert der Mitteilung des ZDF zufolge mit "DJ Play A Christmas Song" einen weihnachtlichen Dancefloor-Hit. Die britische Popband Take That, bestehend aus Gary Barlow (52), Mark Owen (51) und Howard Donald (55), singt einen Song aus ihrem neuen Album "This Life", die Musiker werden auch auf Gottschalks Couch Platz nehmen.

