Ob von Vorwerk oder aus dem Online-Shop von Netto: Eine Küchenmaschine mit Kochfunktion nimmt einem immer viele Aufgaben in der Küche ab. Dass der Chef-O-Matic bei Netto nur einen Bruchteil von dem Preis des Thermomix kostet, dürfte am Ende besonders ins Gewicht fallen. Schließlich bietet das Küchengerät ähnliche Features wie das Original, wenn auch auf smarte Funktionen, ein LED-Display und Schritt-für-Schritt-Anleitungen verzichtet wird. Bei dem Preisunterschied ist das vollkommen vertretbar.

Das Multifunktionsgerät ist trotzdem ein super Helfer zu einem niedrigen Kurs. Beim Discounter Netto gibt es die Thermomix-Alternative nur noch kurz für den Bestpreis. Wer sich also in den Kochmarathon zur Vorweihnachtszeit oder an den Festtagen schmeißen will, macht mit der Maschine einen köstlichen Fang.