Die Schauspieler Jörn Hentschel als Ralle (l-r), Uwe Ochsenknecht als Werner und Daniel Rodic als Tarik stehen am Rande von Dreharbeiten der ARD-Komödie "Die Drei von der Müllabfuhr" an einem Müllfahrzeug (Februar 2018).

Obwohl die Person nur schemenhaft zu erkennen ist, könnte die Vermutung optisch passen. RTL hakt bei Ochsenknechts Management nach. Na, war es wirklich der 67-Jährige unter dem Kostüm? Kein Kommentar. Nur so viel: Er soll aktuell in der ARD-Serie „Die Drei von der Müllabfuhr“ in Berlin vor der Kamera stehen.