Feuer und Flamme: Eva Padberg war der Feuerlöscher bei "TMS"

Die zweite Ausgabe der aktuellen neunten Staffel von "The Masked Singer" ist am Sonntagabend auf ProSieben über die Bühne gegangen. Nach einer Mega-Panne samt Beinah-Demaskierung beim Kiwi musste sich am Ende der Show doch noch der Feuerlöscher demaskieren. Darunter steckte Model Eva Padberg (43).