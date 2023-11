Doch Calvin möchte die Füße seiner Herzdame für sich ganz alleine haben. Schließlich haben er und Jana-Maria spätestens seit ihrem Date auf der Yacht eine ganz besondere Bindung zueinander. „Sie geht immer wieder auf mich zu. SIe möchte immer wieder den Kontakt mit mir. Sie genießt es auch“, stellt der Verführer fest und geht dann noch einen Schritt weiter. „Ich glaube, sie hat ein bisschen einen Rollentausch hinter sich, dass sie die Verführerin ist und ich der Vergebene.“

Und Verführen lässt Calvin sich doch gerne. Er steckt einige Weingummis zwischen die Zehen seiner Angebeten und nascht sie dann genussvoll von ihren Füßen. Jana-Maria ist zwar etwas irritiert, lässt Calvin aber gewähren. „Ich weiß nicht, wie Calvin auf die Idee kommt, mir Gummibärchen zwischen den Zehen rauszuessen“, fragt sich die „Temptation Island VIP“-Kandidatin.

Verführer Calvin hingegen ist am absoluten Höhepunkt angekommen. „Es war phänomenal. Intimer geht es schon gar nicht mehr. Es ist ja schon fast so, dass sie mir ihre Füße in den Mund steckt“, schwärmt er begeistert und kommt aus dem Strahlen nicht mehr heraus.