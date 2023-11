Taylor Swift verschiebt Konzert in Brasilien wegen Hitze und Todesfall

Pop-Ikone Taylor Swift (33) hat ihr gestriges Samstags-Konzert (18. November) in Rio de Janeiro aufgrund der anhaltenden Hitze und des tragischen Todesfalls eines Fans verschoben. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie einen handgeschriebenen Text, in dem sie ihre Entscheidung "aus der Umkleide des Stadions" mitteilt. "Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, Künstlerkollegen und Crew-Mitglieder muss und wird immer an erster Stelle stehen", schreibt Swift.