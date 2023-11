Der Besuch eines Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee am Donnerstag schlägt weiter hohe Wellen. Von Stefan Wolters, Vorsitzender der Kölner GRÜNEN, heißt es: „Es ist inakzeptabel, dass Ditib angibt, nicht gewusst zu haben, wem sie in ihrer Moschee eine Bühne bieten. Wir fordern eine konsequente Aufklärung darüber, wie es zu dem Auftritt des Taliban-Führers kommen konnte.“