„Kennst du diese Art von Menschen - wenn du an sie denkst, musst du einfach lächeln? Genau so ein Mensch ist Dori für mich.“ Diese Worte schrieb Susan Sideropoulos in das Vorwort von Doreen Kascha-Werlings Buch „Es ist alles in dir“. Sie und die Miss-Germany-Kandidatin, die als Life-Coach arbeitete, waren eng befreundet. Doreen wollte anderen Betroffenen mit ihrem Krebs-Schicksal Mut machen. Nun ist sie an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung gestorben – und Susan zeigt sich bei Instagram untröstlich: „Jetzt denke ich an dich, sehe und höre dein wunderschönes Lachen vor mir, und ich kann nicht aufhören zu weinen. Du bist nicht mehr da.“