Auch Vanessa Nwattu ist am Ende ihrer Kräfte – vor allem mental. „Ich möchte hier nicht mehr sein! Tut mir leid, aber ich packe das nicht mehr“, offenbart sie Aleks unter Tränen. Für sie gibt es keinen Grund mehr, zu kämpfen. Doch Trost, Verständnis oder aufbauende Worte von ihm? Fehlanzeige. Stattdessen reagiert Aleks mit einer Brandrede, wie wir oben im Video zeigen. Abbrechen kommt für den 32-Jährigen nämlich nicht in Frage. Er will „den Bastarden“ aka Maurice und Serkan „keine Genugtuung geben“. Für Vanessa gibt’s daher eine kleine Lehrstunde in Sachen Aufgeben: „Wenn man nur den Problemen davonläuft im Leben, dann wird man nicht wachsen, dann wird man nicht stärker, dann wird man nicht reifen dadurch.“