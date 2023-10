Stecken Lily Allen und David Harbour in einer Ehekrise?

Am 7. September feierte Sängerin und Schauspielerin Lily Allen (38) noch öffentlich ihren dritten Hochzeitstag mit "Stranger Things"-Star David Harbour (48). Nur wenige Wochen später heißt es plötzlich, das Paar stecke in einer Krise.

Laut einem Bericht der britischen "Sun" hätten sich die beiden zuletzt nur selten gesehen: "Lily und David waren in den letzten drei Monaten kaum zusammen und führten getrennte Leben", zitiert die Zeitung einen Insider. Ein weiteres Indiz für mögliche Eheprobleme: Die Britin folgt ihrem US-amerikanischen Ehemann nicht mehr bei Instagram.

Zwar soll Harbour im Juli noch eine Aufführung des Theaterstücks "The Pillowman" in London besucht haben, bei dem Allen mitwirkt. Doch danach sei sie in ihrer Freizeit nur "mit Freunden in London oder ihren Kindern zusammen" gewesen, heißt es von dem Insider. Auch als sie mit ihren beiden Töchtern aus erster Ehe in die USA zurückgekehrt sei, habe es "keine Spur" von ihrem Ehemann gegeben.

Mitte September besuchten sie immerhin noch gemeinsam eine Veranstaltung von Chanel und dem W-Magazine in New York. Dort entstand das bislang letzte Foto des Paares, auf dem sie in die Kamera grinsen. Eine Woche zuvor, am 7. September, hatten die beiden Stars ihren dritten Hochzeitstag. Lily Allen teilte ein Foto von dem Tag in Las Vegas 2020. Dazu schrieb sie: "3 Jahre mit diesem Kerl, die zweitbeste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Die erste war dieses Kleid." Die Sängerin strahlte in einem weißen, von den 1960er Jahren inspirierten Dior-Kleid.

Das Paar wurde erstmals im Januar 2019 miteinander in Kontakt gebracht, als sie gemeinsam an der BAFTA Tea Party teilnahmen. Im November desselben Jahres wurde die "Smile"-Sängerin mit einem Verlobungsring fotografiert, zehn Monate später fand die kleine Hochzeitszermonie in Las Vegas statt. Harbour übernahm die Rolle des Stiefvaters von Allens Töchtern Ethel (11) und Marnie (10). "Ich bin in einer Beziehung mit drei Frauen, die alle zu unterschiedlichen Zeiten sehr unterschiedliche Meinungen über mich haben", scherzte der Schauspieler einmal. Es sei "eine große Sache für mich", den Mädchen gegenüber eine solche Verpflichtung einzugehen. Dadurch fühle er sich ein Stück weit mehr erwachsener und männlicher.

spot on news