Starker Stroud führt Texans zu knappem Sieg über die Saints

Auch die erste Interception seiner Rookie-Saison wirft Texans-Quarterback C.J. Stroud nicht aus der Erfolgsspur.

190 Passversuche ohne Interception - mit diesem Rookie-Rekord ging C.J. Stroud in die Partie gegen die New Orleans Saints. Bereits im ersten Viertel endete Strouds Serie mit einem Pass direkt in die Arme eines Verteidigers. Doch es blieb der einzige Patzer des Quarterback der Houston Texans.

Die Highligts der Partie oben im Video.