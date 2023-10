Schon am Donnerstag, den 12. Oktober, geht’s bei RTL Living mit „Jamie Oliver: 5 Zutaten Mediterran“ los. Am Samstag, den 14. Oktober, feiert dann auch „Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte“ bei VOXup Premiere. Genau das Richtige für alle Hobby-Köche und Food-Lover! (ngu)