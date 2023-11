Die Deutschen lieben sie: Udo Lindenberg und Apache 207. Ihr Song „Komet“ wurde dieses Jahr in Deutschland am häufigsten gestreamt.

Und wie sieht’s in Deutschland aus? Wie auch beim Konkurrenten Apple Music ist „Komet“ von Udo Lindenberg und Apache 207 der am häufigsten gestreamte Song in Deutschland. Das Duo landet vor Cyrus mit „Flowers“ sowie Ayliva und Mero mit „Sie weiß“ auf den drei vordersten Rängen. Yung Yury und Damn Yury sowie Rap-Ikone Eminem vervollständigen die Top Five.

Apache 207 führt übrigens auch die hiesige Liste der Top-Künstlerinnen und -Künstler an – vor Bonez MC und Taylor Swift, die sich Silber und Bronze schnappen. Die Medaillenplätze bei den Top-Podcasts in Deutschland belegen derweil Felix Lobrecht und Tommi Schmitt mit „Gemischtes Hack“, vor Jan Böhmermann und Olli Schulz mit „Fest & Flauschig“ sowie den YouTubern Rezo und Julien Bam mit „Hobbylos“. (spot on news/jbü)