Die Reise habe Reynolds mit seiner Frau und seinen Eltern verbracht. Seine Mutter (84) musste ins Hospital des Kreuzfahrtschiffes gebracht werden, da sie gestürzt war. Wegen der vielen Verletzten an Bord, auch wenn die Mehrzahl nur leicht verletzt worden sei laut Reederei, sei der Hauptessensraum zwischenzeitlich in einen Erste-Hilfe-Bereich umgewandelt worden.



Jan Bendall (75) ebenfalls Passagierin an Bord. Sie berichtet von ähnlichen Erfahrungen. Gegenüber der Daily Mail schildert sie ihre Erlebnisse: „Es war sehr angsteinflößend. Ich bin niemand, der sich leicht erschrecken lässt… aber es war wirklich dramatisch.“ Die Crew habe sich in der schwierigen Situation allerdings hervorragend verhalten. „Sie waren absolut fantastisch.“ Der Kapitän habe zudem allen Passagieren unablässig versichert, dass das Schiff sicher sei.



Lese-Tipp: Chaos auf dem Nil! Premium-Kreuzfahrt entpuppt sich als Desaster



Die Reederei betonte ebenfalls, dass zu keiner Zeit die Gefahr bestanden hätte, dass das Schiff sinke. Am Montagabend erreichte die „Spirit of Discovery“ den Hafen von Portsmouth an der südenglischen Kanalküste. Saga Cruise entschuldigte sich für das unschöne Ende des Traumurlaubs: „Wir möchten uns aufrichtig bei allen Betroffenen entschuldigen, die sich nun in ruhigere See auf dem Heimweg befinden.“ Ob diese Passagiere allerdings noch einmal ein Kreuzfahrtschiff betreten werden? Fraglich. (dpa/eon)