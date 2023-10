Spatenstich an Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid

Im Jahr 2011 wird erstmals bekannt, dass die Rahmedetalbrücke teilweise beschädigt ist.

Bei Kontrollen Anfang Dezember 2021 wird klar: es geht nicht weiter. Die Brücke wird sofort gesperrt. Seitdem schlängelt sich der Verkehr durch den Ort Lüdenscheid. Anwohner leiden unter dem Lärm - Stau wird quasi zum Dauerzustand. Der Schaden für die Industrie in der Region geht in die Milliarden.

Im Landtag wird mittlerweile darüber diskutiert, warum nicht früher über einen Neubau der Brücke gesprochen wurde. Ministerpräsident Wüst steht für Entscheidungen in seiner Zeit als NRW-Verkehrsminister in der Kritik. Am 07. Mai dieses Jahres wird die Brücke schließlich gesprengt.

Ziel ist es jetzt, den ersten Teil der neuen Talbrücke im Sommer 2026 für den Verkehr freizugeben. Ein Jahr später soll das Projekt dann komplett abgeschlossen sein.