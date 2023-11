Auch Justine Dippl und Arben Zekic wühlt das Thema Walentina nach dem Sommerhaus-Finale immer noch auf. Dumm nur, dass Maurice das alles gar nicht hören will. Justine und Arben seien sowieso nur „langweilig“, findet der 25-Jährige. „Lieber bin ich langweilig, als so wie du und Walentina!“ , lautet Justines Konter. Und die Friseurin legt sogar noch einen drauf: „Ihr seid für mich die größten Fake-Personen im deutschen Fernsehen!“

Diese lautstarke Auseinandersetzung ist beim großen Sommerhaus-Wiedersehen nur eine von vielen. Scheint ganz so, als seien die Fronten an vielen Stellen einfach zu verhärtet. Fest steht jedenfalls: Einig werden sich Maurice und Justine beim Thema Walentina in diesem Leben wohl nicht mehr. (ngu)