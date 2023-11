Zum Abschluss einer spektakulären Staffel wartet bei RTL am Mittwoch, den 15. November, noch das Aufeinandertreffen der Sommerhaus-Paare beim großen Wiedersehen. Wer sich die Dramen in der Bocholter Promi-WG nochmal in epischer Ausmaßen geben will: Online auf RTL+ steht die komplette achte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ natürlich zum Abruf bereit. (kpl)