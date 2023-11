„Wir haben richtig Bock, jedem in den Arsch zu treten. Besonders einem Paar – das sind Aleks und Vanessa“, kündigt Serkan Yavuz an, als er vor die Sommerhaus-Truppe tritt. Und genau das macht er dann auch Sekunden später. Überraschend ist es nicht: Die Stimme von ihm und Ehefrau Samiras geht natürlich an Aleks und Vanessa. Schließlich will der 30-Jährige die beiden schon lange loswerden. Dieser Wunsch wird jetzt wahr – und Serkan reibt es Aleks noch mal grinsend unter die Nase: „Das war so eine Genugtuung, dass ich dir die letzte Stimme gegeben habe.“