Bei „Kampf der Realitystars“ hat Serkan mit seiner direkten und gleichzeitig spaßigen Art viele Sympathiepunkte bei den Fans gesammelt. Er nahm mit nur einem Euro Gage teil – und gewann die Show schließlich sogar.

Im „Sommerhaus der Stars“ will der 30-Jährige auch gewinnen. Doch dieses Mal wählt er einen anderen Weg. „Man kann die Formate nicht miteinander vergleichen", so 30-Jährige im RTL-Interview. „Kampf der Realitystars ist mehr Fun“, das Sommerhaus hingegen habe „negative Vibes“. Und dementsprechend passt Serkan seine Strategie an. Vielen Fans gefällt das gar nicht.