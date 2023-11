Wer muss das Sommerhaus verlassen? Maurice und Ricarda oder Pia und Zico? Die Nominierung hat ein Unentschieden ergeben – und deshalb flattert eine Sonderregel in die Runde: Serkan und Aleks sollen die Entscheidung zusammen fällen. Mit den Worten „What the fuck!“ spricht Vanessa wohl direkt das aus, was alle Anwesenden denken. Wie soll das funktionieren? Schließlich wechseln Aleks und Serkan, wenn sie sich nicht gerade anschreien wie bei der letzten Nominierung, eigentlich gar kein Wort miteinander.