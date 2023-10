Dabei war Flick mit acht Siegen (Rekord) in seine Amtszeit gestartet. Was Löw offenbar zusätzlich Bauchschmerzen bereitete. Natürlich nicht aus Neid, sondern aufgrund der simplen Tatsache, nicht mehr Chef im Ring zu sein. „Also die ersten Länderspiele nachdem ich aufgehört habe, die waren ganz schlecht für mich, muss ich ehrlich sagen“, lässt sich Löw rückblickend in seine Seele schauen.

Und weiter: „Da war ich unheimlich nervös, habe jede Minute auf die Uhr geschaut und habe gedacht, jetzt wäre ich normalerweise in der Kabine oder jetzt ist nochmal die Sitzung, dann gibt’s Kaffee, dann gibt’s die Gespräche, dann fahren wir mit dem Bus los. Also die ersten Spiele, das waren, glaube ich, Qualifikationsspiele, da war ich wirklich vor dem Fernseher gesessen, wollte alleine sein, wollte meine Ruhe, wollte niemanden dabei haben und war schon irgendwie nervös, weil ich so lange Zeit mittendrin war.“